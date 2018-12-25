Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00

Сегодня заходил в отделение ПУМБа на Героев Труда в Харькове, чтобы закрыть три счёта и забрать деньги с депозита. Увидел, что выросло новое поколение сотрудников, которые исповедуют идеологию "нам всё пох"Заказать валюту с депозита - это нетривиальная задача для клерка. Через онлайн-чат за несколько дней попросил приготовить нужную сумму, и сегодня решил проверить, всё ли готово? Да, они в курсе, что приятно, но назвать точное время, когда можно прийти, сотрудница не может. На моё предложение уточнить, когда же именно можно подойти, мне предложили самому звонить на горячую линию и узнавать. Ок, попросил её пригласить сотрудника, который может быть более компетентен в этих вопросах. В ответ цитирую "дело не в компетентности, а во времени. Дозвон на горячую линию может быть несколько часов, а у меня есть ещё и другие клиенты". Лол, хотелось спросить, тогда кто я по её мнению?В итоге всё решилось через сотрудницу на кассе. Честное слово, сколько её знаю, она, на мой взгляд, наиболее адекватный и приятный в общении сотрудник. Два чая ейМогу сказать, что за 10 лет сотрудничества с вашим банком этикет общения деградировал почти до "советского" уровня. Очень жаль.