До столицы рукой подать... Финансовый туризм никто не отменял
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:53
До столицы рукой подать... Финансовый туризм никто не отменял
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00
Re: ПУМБ
Сегодня заходил в отделение ПУМБа на Героев Труда в Харькове, чтобы закрыть три счёта и забрать деньги с депозита. Увидел, что выросло новое поколение сотрудников, которые исповедуют идеологию "нам всё пох"
Заказать валюту с депозита - это нетривиальная задача для клерка. Через онлайн-чат за несколько дней попросил приготовить нужную сумму, и сегодня решил проверить, всё ли готово? Да, они в курсе, что приятно, но назвать точное время, когда можно прийти, сотрудница не может. На моё предложение уточнить, когда же именно можно подойти, мне предложили самому звонить на горячую линию и узнавать. Ок, попросил её пригласить сотрудника, который может быть более компетентен в этих вопросах. В ответ цитирую "дело не в компетентности, а во времени. Дозвон на горячую линию может быть несколько часов, а у меня есть ещё и другие клиенты". Лол, хотелось спросить, тогда кто я по её мнению?
В итоге всё решилось через сотрудницу на кассе. Честное слово, сколько её знаю, она, на мой взгляд, наиболее адекватный и приятный в общении сотрудник. Два чая ей .
Могу сказать, что за 10 лет сотрудничества с вашим банком этикет общения деградировал почти до "советского" уровня. Очень жаль.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10
Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?
+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:28
Кажіть де то є?
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:39
№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ
а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:05
Re: ПУМБ
Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?
Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка?
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:11
Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:15
Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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