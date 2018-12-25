Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2168216921702171> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 761 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 204 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 761 Додано: Сер 26 гру, 2018 13:53 vitaliian написав:

Только что позвонил в Ирпенский филиал программа как не работала 22.12 так не работает до сих пор, несу депозит в другой банк... Только что позвонил в Ирпенский филиал программа как не работала 22.12 так не работает до сих пор, несу депозит в другой банк...



До столицы рукой подать... Финансовый туризм никто не отменял До столицы рукой подать... Финансовый туризм никто не отменял ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 1521 З нами з: 19.02.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 15:00 Re: ПУМБ

Заказать валюту с депозита - это нетривиальная задача для клерка. Через онлайн-чат за несколько дней попросил приготовить нужную сумму, и сегодня решил проверить, всё ли готово? Да, они в курсе, что приятно, но назвать точное время, когда можно прийти, сотрудница не может. На моё предложение уточнить, когда же именно можно подойти, мне предложили самому звонить на горячую линию и узнавать. Ок, попросил её пригласить сотрудника, который может быть более компетентен в этих вопросах. В ответ цитирую "дело не в компетентности, а во времени. Дозвон на горячую линию может быть несколько часов, а у меня есть ещё и другие клиенты". Лол, хотелось спросить, тогда кто я по её мнению?

В итоге всё решилось через сотрудницу на кассе. Честное слово, сколько её знаю, она, на мой взгляд, наиболее адекватный и приятный в общении сотрудник. Два чая ей .

Могу сказать, что за 10 лет сотрудничества с вашим банком этикет общения деградировал почти до "советского" уровня. Очень жаль. Сегодня заходил в отделение ПУМБа на Героев Труда в Харькове, чтобы закрыть три счёта и забрать деньги с депозита. Увидел, что выросло новое поколение сотрудников, которые исповедуют идеологию "нам всё пох"Заказать валюту с депозита - это нетривиальная задача для клерка. Через онлайн-чат за несколько дней попросил приготовить нужную сумму, и сегодня решил проверить, всё ли готово? Да, они в курсе, что приятно, но назвать точное время, когда можно прийти, сотрудница не может. На моё предложение уточнить, когда же именно можно подойти, мне предложили самому звонить на горячую линию и узнавать. Ок, попросил её пригласить сотрудника, который может быть более компетентен в этих вопросах. В ответ цитирую "дело не в компетентности, а во времени. Дозвон на горячую линию может быть несколько часов, а у меня есть ещё и другие клиенты". Лол, хотелось спросить, тогда кто я по её мнению?В итоге всё решилось через сотрудницу на кассе. Честное слово, сколько её знаю, она, на мой взгляд, наиболее адекватный и приятный в общении сотрудник. Два чая ейМогу сказать, что за 10 лет сотрудничества с вашим банком этикет общения деградировал почти до "советского" уровня. Очень жаль. yuriyyerin

Повідомлень: 81 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 15:10 Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?



+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы. EasyPay - EasyTroubles

EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их. nik20100 Повідомлень: 1013 З нами з: 05.03.11 Подякував: 32 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 15:28 nik20100 написав: Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?



+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы. Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы.

Кажіть де то є? Кажіть де то є? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27076 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 17:39 Квесторе_поверніться написав: nik20100 написав: Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?



+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы. Это нормально когда при очереди в 10+ человек, в отделении работает только одна касса?+ Ещё на горячей линии говорят что в кассе сумма будет, а по факту в кассе выдают только 20% от нужной суммы.

Кажіть де то є? Кажіть де то є?

№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ



а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕа тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис EasyPay - EasyTroubles

EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их. nik20100 Повідомлень: 1013 З нами з: 05.03.11 Подякував: 32 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 18:05 Re: ПУМБ Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?

Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка? egorek Повідомлень: 147 З нами з: 16.12.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 18:11 nik20100 написав: № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ



а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕа тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис

Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод. Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2828 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 18:15 egorek написав: Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?

Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка? Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка?

Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино. Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2828 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 18:39 klug написав: egorek написав: Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?

Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка? Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка?

Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино. Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.

Возможно. Раньше в этом банке были значительно крупнее и подвоха не замечал. А сейчас сумма удобная для счета и бросилось в глаза. что при этих процентах за месяц меньше 1-го процента. Ставки выросли. Можно б было и подумать, но тех поддержка не хочет объяснять почему так. Возможно. Раньше в этом банке были значительно крупнее и подвоха не замечал. А сейчас сумма удобная для счета и бросилось в глаза. что при этих процентах за месяц меньше 1-го процента. Ставки выросли. Можно б было и подумать, но тех поддержка не хочет объяснять почему так. egorek Повідомлень: 147 З нами з: 16.12.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55 egorek написав: klug написав: egorek написав: Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?

Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка? Висит дежурный годовой(367дней) депозит на 1000грн для деозитной карточки. Вчера обнаружил интересную особенность. При 15,2% годовых(12,236 еффективных) доходность депозита 120,78грн. Согласно моих не хитрых расчетов должно быть 122,36грн. А это разница на 0,2% годовых. Сумма маленькая, ладно, а если фонд?Поддержка почему так объяснить не может или не хочет, по принципу "патамушта". Это я не правильно считаю или ноу-хау банка?

Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино. Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.

Возможно. Раньше в этом банке были значительно крупнее и подвоха не замечал. А сейчас сумма удобная для счета и бросилось в глаза. что при этих процентах за месяц меньше 1-го процента. Ставки выросли. Можно б было и подумать, но тех поддержка не хочет объяснять почему так. Возможно. Раньше в этом банке были значительно крупнее и подвоха не замечал. А сейчас сумма удобная для счета и бросилось в глаза. что при этих процентах за месяц меньше 1-го процента. Ставки выросли. Можно б было и подумать, но тех поддержка не хочет объяснять почему так.

Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.

Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 26 гру, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 1213 З нами з: 20.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2168216921702171> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Avatar, BBC, Ferlakur, Flamingo, J, kostya77, lubopytnaya,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: arkavs novichok і 1 гістьМодератори: Ірина_