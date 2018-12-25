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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2168216921702171 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 761 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 204 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 761 Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55 Re: ПУМБ klug написав: Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино. Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.

Якщо щоденні нарахування округлив до 0.33 коп то за рік сума 120,45.

Ось де собака...мабуть. Якщо щоденні нарахування округлив до 0.33 коп то за рік сума 120,45.Ось де собака...мабуть. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27076 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45 Flamingo написав: Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.

Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка

Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное. Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное. egorek Повідомлень: 147 З нами з: 16.12.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 20:05 Re: ПУМБ egorek написав: Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное. Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.

Это довольно геморно рассчитать. И стоит ли? Разница ведь появляется из-за ежедневных округлений на сумму меньше чем пол-копейки или пол-цента. То есть за год на округлениях может набежать максимум 0,0049*365=1,78 денежных единиц в валюте вклада. Либо в плюс, либо в минус. По гривне вообще не стоит заморачиваться из-за таких сумм, ну а для кого в годовом выражении 1,78 Евро или долларов существенная сумма - может попытаться Это довольно геморно рассчитать. И стоит ли? Разница ведь появляется из-за ежедневных округлений на сумму меньше чем пол-копейки или пол-цента. То есть за год на округлениях может набежать максимум 0,0049*365=1,78 денежных единиц в валюте вклада. Либо в плюс, либо в минус. По гривне вообще не стоит заморачиваться из-за таких сумм, ну а для кого в годовом выражении 1,78 Евро или долларов существенная сумма - может попытаться Flamingo

Повідомлень: 1213 З нами з: 20.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2168216921702171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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