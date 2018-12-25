|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55
klug написав:
Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.
Якщо щоденні нарахування округлив до 0.33 коп то за рік сума 120,45.
Ось де собака...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27076
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45
Flamingo написав:
Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.
Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка
Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|