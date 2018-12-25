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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:55
klug написав:
Точно не скажу, але здається там був нюанс з тим, що відсотки нараховуються щоденно і округляються з певною точністю. Чим менша сума, тим більша похибка при округленні. Виграш йде зараховується в актив казино.
Якщо щоденні нарахування округлив до 0.33 коп то за рік сума 120,45.
Ось де собака...мабуть.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45
Flamingo написав:
Я в начале года даже запрос официальный писал им по этому поводу. Но три месяца "футбола" так и закончились ничем, после того как я им начал уже трезвонить, что ребята все сроки предусмотренные Законом Украины "об обращении граждан" прошли трижды - они таки сподобились прислать письмо датированное задним числом (хотя на конверте то дата была на 2 недели позже) - суть которого была "сам дурак - наша учетная политика такая и нам пофиг, что ты там себе напредставлял". На самом деле - все это действительно из-за ежедневных округлений. Причем это не зависит от того больше сумма депо или меньше. Так я посчитал, что по депо в 5000 USD они мне не додают 1,44 USD, а на депо в 1200 USD - наоборот выплачивают на 1,2 USD больше. В общем у них как в анекдоте со средней температурой по больнице. У кого-то по итогу удерживают не 19,5% налогов, а скажем 20,5%, а у когото 18% - но вцелом по "психбольнице ПУМБ" - 19,5%.
Подобная ситуация возникает еще в некоторых банках, но они умеют делать элементарные "корректирующие проводки", что в принципе нормальное явление в банковской системе. О них я кстати тоже писал в своем запросе - но дубоголовые работники ПУМБа даже не стали никак комментровать данную часть моего заявления. В общем для себя я уже давно решил, что в январе я отсюда на выход. Тем более что ставки по валюте ну уж совсем никакие. Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка
Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.
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egorek
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:28
Flamingo написав: egorek написав:
Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.
Это конечно можно рассчитать. Но стоит ли? Разница ведь появляется из-за ежедневных округлений на сумму меньше чем пол-копейки или пол-цента. То есть за год на округлениях может набежать максимум 0,0049*365=1,78 денежных единиц в валюте вклада. Либо в плюс, либо в минус. По гривне вообще не стоит заморачиваться из-за таких сумм, ну а для кого в годовом выражении 1,78 Евро или долларов существенная сумма - может попытаться
Я о том, когда думаешь куда нести при примерно равных условиях. А если при округлении снижается на 0,2% и сумма пол фонда или фонд грн, то уже и не 1,78 Евро получается
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egorek
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:36
egorek написав:
a
Я о том, когда думаешь куда нести при примерно равных условиях. А если при округлении снижается на 0,2% и сумма пол фонда или фонд грн, то уже и не 1,78 Евро получается
Так подберите суммы депозитов, чтобы округление было в вашу пользу
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qwe_ua
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:55
qwe_ua написав: egorek написав:
a
Я о том, когда думаешь куда нести при примерно равных условиях. А если при округлении снижается на 0,2% и сумма пол фонда или фонд грн, то уже и не 1,78 Евро получается
Так подберите суммы депозитов, чтобы округление было в вашу пользу
Совершенно верно. Вместо одного депо скажем на 6000 USD на котором вы потеряете по 1,4 USD, можно разместить 5 депо по 1200 на которых Вы будете получите в плюс по 1,2 USD. Цифры конечно условные, но смысл думаю понятен
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Flamingo
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:58
qwe_ua написав:
чтобы округление было в вашу пользу
о !) светлая голова ))
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:25
lel написав: vitaliian написав: Goodman написав:
С этим ПУМбом и так уже про... четыре дня , действительно Первый Украинский....
у них что 4 дня не работает программа?
Сегодня с трудом открыли Депозитку. Сразу предупреждали, что только попробуют.
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KIM30
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:26
KIM30 написав:
Депозитку безплатно видають?
Да. Красненькая, мгновенная.
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jay2004
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:34
jay2004 написав: KIM30 написав:
Депозитку безплатно видають?
Да. Красненькая, мгновенная.
Дякую! Щось не можу знайти на їх сайті тарифи по ній.
Я правильно розумію, щоб відкрити онлайн депо, треба готівку вносити на ту Депозитку?
Сподіваюсь внесення готівки і видача без комісій?
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KIM30
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