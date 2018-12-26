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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2169217021712172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 761
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:36

Re: ПУМБ

  KIM30 написав:Депозитку безплатно видають?


Сегодня дали ВИЗУ КЛАССИК.
Сроки зажали меня, решил все же ПУМБ.
в 15-30 УЖЕ программа отработала полностью, пакет депозитный ОТКРЫТ.
был отголосок ..... долго не шли СМС-ки , потом попустило.
Еще повезло, что попал на нового работника, еще не испорченного местными повадками. Короче - В ПУМБЕ ВРЕМЯ И МЕСТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
В субботу - полный болт, сегодня - как по маслу. Сразу же на планшете в ИБ и через него открыл депозит (всегда зовите девочку , она поможет ВАМ искренно , но не забудет ввести свой код , чтобы этот депо пошел в ее зачет).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:55

  Goodman написав:
  KIM30 написав:Депозитку безплатно видають?


Сегодня дали ВИЗУ КЛАССИК.
Сроки зажали меня, решил все же ПУМБ.
в 15-30 УЖЕ программа отработала полностью, пакет депозитный ОТКРЫТ.
был отголосок ..... долго не шли СМС-ки , потом попустило.
Еще повезло, что попал на нового работника, еще не испорченного местными повадками. Короче - В ПУМБЕ ВРЕМЯ И МЕСТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
В субботу - полный болт, сегодня - как по маслу. Сразу же на планшете в ИБ и через него открыл депозит (всегда зовите девочку , она поможет ВАМ искренно , но не забудет ввести свой код , чтобы этот депо пошел в ее зачет).

Розкажіть, як вносили гроші? Через касу? Якщо так, то яка процедура?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:17

  KIM30 написав:Розкажіть, як вносили гроші? Через касу? Якщо так, то яка процедура?

Даете кассиру карту, денежные знаки, вводите ПИН. БИНГО!
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:24

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Даете кассиру карту, денежные знаки, вводите ПИН. БИНГО!


Паспорт тоже нужно , там все запущено - кассир переписывает паспортные данные на чек с терминала. А таки я кассира здивував - дав пару пачек, паспорт и карту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:26

  Goodman написав: Паспорт тоже нужно , там все запущено - кассир переписывает паспортные данные на чек с терминала. А таки я кассира здивував - дав пару пачек, паспорт и карту.

Паспорт - рудимент. :mrgreen:
ПУМБ спаршивился с 2014 года до уровня плохого ломбарда.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:26

Re: ПУМБ

  KIM30 написав:Розкажіть, як вносили гроші? Через касу? Якщо так, то яка процедура?


ПУМБ пошел навстречу, занос облегчен - можно р2р в ИБ Пумба по 0 тарифу.
Я сильно не погружаюсь - овладело желание завладеть бонусом от Минфина.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:31

Re: ПУМБ

  ruvex написав:ПУМБ спаршивился с 2014 года до уровня плохого ломбарда.


как кому - я был в отделении нового и новейшего типа, стекло и сталь.
стульчики, перегородки, отдельная девочка , другая девочка на помощь первой , интимна я тишина для денег. Правда .... планшет стоит у кассы и вся очередь зырит как вы там балуитесь. Тоже нада - финансовая грамотность в массы. И тренировка пальчиков - нужно все делать быстро , чтобы никто не профиксил алгоритм.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45

  Goodman написав:
  ruvex написав:ПУМБ спаршивился с 2014 года до уровня плохого ломбарда.


как кому - я был в отделении нового и новейшего типа, стекло и сталь.
стульчики, перегородки, отдельная девочка , другая девочка на помощь первой , интимна я тишина для денег. Правда .... планшет стоит у кассы и вся очередь зырит как вы там балуитесь. Тоже нада - финансовая грамотность в массы. И тренировка пальчиков - нужно все делать быстро , чтобы никто не профиксил алгоритм.

Вот именно там сейчас одна мебель включая менеджмент, к сожалению.
ПУМБ уже не тот. Раньше не пришлось бы мотаться в банк по три раза из-за некомпетентности или откровенного нежелания персонала.

  egorek написав:
  Flamingo написав:Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка

Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.

В банке и мгновенные депозитные карточки превращались в платные, с той же трактовкой - клиент сам дурак. Было много чудес, но все когда то заканчивается. Мыслей занести средства больше не возникает. :mrgreen:
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ruvex
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