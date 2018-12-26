Сегодня дали ВИЗУ КЛАССИК. Сроки зажали меня, решил все же ПУМБ. в 15-30 УЖЕ программа отработала полностью, пакет депозитный ОТКРЫТ. был отголосок ..... долго не шли СМС-ки , потом попустило. Еще повезло, что попал на нового работника, еще не испорченного местными повадками. Короче - В ПУМБЕ ВРЕМЯ И МЕСТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В субботу - полный болт, сегодня - как по маслу. Сразу же на планшете в ИБ и через него открыл депозит (всегда зовите девочку , она поможет ВАМ искренно , но не забудет ввести свой код , чтобы этот депо пошел в ее зачет).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Сегодня дали ВИЗУ КЛАССИК. Сроки зажали меня, решил все же ПУМБ. в 15-30 УЖЕ программа отработала полностью, пакет депозитный ОТКРЫТ. был отголосок ..... долго не шли СМС-ки , потом попустило. Еще повезло, что попал на нового работника, еще не испорченного местными повадками. Короче - В ПУМБЕ ВРЕМЯ И МЕСТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В субботу - полный болт, сегодня - как по маслу. Сразу же на планшете в ИБ и через него открыл депозит (всегда зовите девочку , она поможет ВАМ искренно , но не забудет ввести свой код , чтобы этот депо пошел в ее зачет).
Розкажіть, як вносили гроші? Через касу? Якщо так, то яка процедура?
ruvex написав:ПУМБ спаршивился с 2014 года до уровня плохого ломбарда.
как кому - я был в отделении нового и новейшего типа, стекло и сталь. стульчики, перегородки, отдельная девочка , другая девочка на помощь первой , интимна я тишина для денег. Правда .... планшет стоит у кассы и вся очередь зырит как вы там балуитесь. Тоже нада - финансовая грамотность в массы. И тренировка пальчиков - нужно все делать быстро , чтобы никто не профиксил алгоритм.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
ruvex написав:ПУМБ спаршивился с 2014 года до уровня плохого ломбарда.
как кому - я был в отделении нового и новейшего типа, стекло и сталь. стульчики, перегородки, отдельная девочка , другая девочка на помощь первой , интимна я тишина для денег. Правда .... планшет стоит у кассы и вся очередь зырит как вы там балуитесь. Тоже нада - финансовая грамотность в массы. И тренировка пальчиков - нужно все делать быстро , чтобы никто не профиксил алгоритм.
Вот именно там сейчас одна мебель включая менеджмент, к сожалению. ПУМБ уже не тот. Раньше не пришлось бы мотаться в банк по три раза из-за некомпетентности или откровенного нежелания персонала.
egorek написав:
Flamingo написав:Ну а "неправильное удержание налогов" это у ПУМБа по ходу их "фирменная" фишка
Напрашивается вывод, что при мыслях о заносе сюда ден. знаков надо делать корректировку на вышесказанное.
В банке и мгновенные депозитные карточки превращались в платные, с той же трактовкой - клиент сам дурак. Было много чудес, но все когда то заканчивается. Мыслей занести средства больше не возникает.