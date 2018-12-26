Додано: Сер 26 гру, 2018 21:36

KIM30 написав: Депозитку безплатно видають? Депозитку безплатно видають?

Сегодня дали ВИЗУ КЛАССИК.Сроки зажали меня, решил все же ПУМБ.в 15-30 УЖЕ программа отработала полностью, пакет депозитный ОТКРЫТ.был отголосок ..... долго не шли СМС-ки , потом попустило.Еще повезло, что попал на нового работника, еще не испорченного местными повадками. Короче - В ПУМБЕ ВРЕМЯ И МЕСТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.В субботу - полный болт, сегодня - как по маслу. Сразу же на планшете в ИБ и через него открыл депозит (всегда зовите девочку , она поможет ВАМ искренно , но не забудет ввести свой код , чтобы этот депо пошел в ее зачет).