Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2170217121722173 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 761 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 204 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 761 Додано: Чет 27 гру, 2018 08:50 KIM30 написав: Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку? Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?



Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.

Она бесплатная.

Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.



ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае. Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.Она бесплатная.Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае. Aps

Повідомлень: 2387 З нами з: 24.06.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 13:49 Aps написав: Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет. Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.

По регламенту так, но на то он и форум, здесь есть и другие варианты событий.

Ко всем действиям нужно подходить с внимательностью и дотошностью. По регламенту так, но на то он и форум, здесь есть и другие варианты событий.Ко всем действиям нужно подходить с внимательностью и дотошностью. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7016 З нами з: 03.11.08 Подякував: 382 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09 Aps написав: KIM30 написав: Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку? Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?



Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.

Она бесплатная.

Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.



ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае. Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.Она бесплатная.Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.

В нормальном отделении спокойно открывают ИБ и выдают карту под депозит без непосредственного размещения. А нормальный клиент размещает депо в удобные для него сроки. Но через месяц-два, если таки депо нет, то снимут абонку В нормальном отделении спокойно открывают ИБ и выдают карту под депозит без непосредственного размещения. А нормальный клиент размещает депо в удобные для него сроки. Но через месяц-два, если таки депо нет, то снимут абонку ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26920 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2144 раз. Подякували: 3104 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 14:29 klug написав: nik20100 написав: № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ



а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕа тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис

Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод. Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.

Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.

Ещё и сотрудники пробовали огрызаться) Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.Ещё и сотрудники пробовали огрызаться) EasyPay - EasyTroubles

EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их. nik20100 Повідомлень: 1014 З нами з: 05.03.11 Подякував: 32 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2170217121722173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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