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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:50
KIM30 написав:
Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?
Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:49
Aps написав:
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
По регламенту так, но на то он и форум, здесь есть и другие варианты событий.
Ко всем действиям нужно подходить с внимательностью и дотошностью.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09
Aps написав: KIM30 написав:
Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?
Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.
В нормальном отделении спокойно открывают ИБ и выдают карту под депозит без непосредственного размещения. А нормальный клиент размещает депо в удобные для него сроки. Но через месяц-два, если таки депо нет, то снимут абонку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:29
klug написав: nik20100 написав:
№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ
а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис
Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.
Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.
Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
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