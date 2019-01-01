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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:50
KIM30 написав:
Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?
Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:49
Aps написав:
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
По регламенту так, но на то он и форум, здесь есть и другие варианты событий.
Ко всем действиям нужно подходить с внимательностью и дотошностью.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09
Aps написав: KIM30 написав:
Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?
Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.
ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.
В нормальном отделении спокойно открывают ИБ и выдают карту под депозит без непосредственного размещения. А нормальный клиент размещает депо в удобные для него сроки. Но через месяц-два, если таки депо нет, то снимут абонку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:29
klug написав: nik20100 написав:
№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ
а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис
Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.
Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.
Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:21
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PUMB
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:27
Сегодня искал эти тарифы больше часа. Путь поиска:
Поддержка-загрузите документы-частным клиентам счет в банке-Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб -2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
Вроде все бесплатно- пока есть депо. СМС тоже бесплатно.
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lel
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:21
Не могу перевести средства с депозита Свободный Online.
Открыл депозит, пробую перевести сумму или ее часть обратно на счет - получаю "Сума зняття перевищує максимально допустиму." уже второй день.
Поддержка говорит "Система не работает". Уже второй день. Причем как списать средства так все работает.
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ottamotta
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:28
Колеги, а оплата кредита на сайті пейхаб йде , як оплата? Можна з кредитки,наприклад,Привата проплатити без комісії ?
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maxprofit
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:33
maxprofit написав:
Колеги, а оплата кредита на сайті пейхаб йде , як оплата? Можна з кредитки,наприклад,Привата проплатити без комісії ?
P2P-перевод со всеми вытекающими последствиями.
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Kevin
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