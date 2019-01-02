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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2170217121722173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:50

  KIM30 написав:Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?


Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.

ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:49

  Aps написав: Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.

По регламенту так, но на то он и форум, здесь есть и другие варианты событий.
Ко всем действиям нужно подходить с внимательностью и дотошностью.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

  Aps написав:
  KIM30 написав:Так я не зрозумів, депозитні картки платні чи ні? Чи може спочатку треба відкрити у відділені депо на мінімальну суму щоб видали безплатну депозитку?


Что б не путать себя и менеджера можно открыть свободный депозит на 100 грн. Под него получить депозитную карту.
Она бесплатная.
Платная может быть доп.карта или без депо основную могут перевести в другой платный пакет.

ЗЫ. Я токо не в курсе как там с бонусом от минфина для новых клиентов будет в таком случае.

В нормальном отделении спокойно открывают ИБ и выдают карту под депозит без непосредственного размещения. А нормальный клиент размещает депо в удобные для него сроки. Но через месяц-два, если таки депо нет, то снимут абонку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:29

  klug написав:
  nik20100 написав:№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ

а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис

Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.

Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.
Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:21

KIM30

5 сторінка. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83__%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?v=636810857824146444
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:27


Сегодня искал эти тарифы больше часа. Путь поиска:
Поддержка-загрузите документы-частным клиентам счет в банке-Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб -2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
Вроде все бесплатно- пока есть депо. СМС тоже бесплатно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:21

Депозит Свободный Online

Не могу перевести средства с депозита Свободный Online.

Открыл депозит, пробую перевести сумму или ее часть обратно на счет - получаю "Сума зняття перевищує максимально допустиму." уже второй день.

Поддержка говорит "Система не работает". Уже второй день. Причем как списать средства так все работает.
ottamotta
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:28

Re: ПУМБ

Колеги, а оплата кредита на сайті пейхаб йде , як оплата? Можна з кредитки,наприклад,Привата проплатити без комісії ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:33

  maxprofit написав:Колеги, а оплата кредита на сайті пейхаб йде , як оплата? Можна з кредитки,наприклад,Привата проплатити без комісії ?


P2P-перевод со всеми вытекающими последствиями.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:29

  ottamotta написав:Не могу перевести средства с депозита Свободный Online.

Открыл депозит, пробую перевести сумму или ее часть обратно на счет - получаю "Сума зняття перевищує максимально допустиму." уже второй день.

Поддержка говорит "Система не работает". Уже второй день. Причем как списать средства так все работает.


Здравствуйте. Получилось сделать операцию?
PUMB
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