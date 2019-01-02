а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис
Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.
Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом. Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)
Пумб побил свой же рекорд. Хамство и не профессионализм было в встречено и во время 4го визита. В вопрос вмешалась начальник отделение и только под ее суровым напором кассир произвела необходимые операции и то со второй попытки.
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