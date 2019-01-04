Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:
1. Уведомление об окончании депо.
БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.
СТАЛО: Только смс.
2. Заказ валюты.
БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.
СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:
- заказывать надо?
- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.
- звонить надо на отделение или можно у Вас?
- на отделение.
- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?
- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...
- это же телефон горячей линии...
- а точно. Тогда не помогу...
Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:
- алло.
- отделение № ?
- да.
- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?
- нет - такую сумму надо заказывать заранее.
- ОК - можно заказать на вторник?
- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.
- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!
- ну и что - сегодня заказ только на среду!
- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?
- попробуйте.
- с телефоном не поможете?
- да записывайте...
Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:
- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?
- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!
- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
- Спасибо.
Звонок опять в отделение:
- примите заказ на выдачу валюты на среду?
- да - ваши ФИО и сумма?
- такие-то.
- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.
3. Выдача.
Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.
Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.
Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.