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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2171217221732174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:40

  nik20100 написав:
  klug написав:
  nik20100 написав:№ 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ

а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис

Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.

Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.
Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)


Пумб побил свой же рекорд. Хамство и не профессионализм было в встречено и во время 4го визита. В вопрос вмешалась начальник отделение и только под ее суровым напором кассир произвела необходимые операции и то со второй попытки.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:07

Как изменился ПУМБ

Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:
1. Уведомление об окончании депо.
БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.
СТАЛО: Только смс.
2. Заказ валюты.
БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.
СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:
- заказывать надо?
- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.
- звонить надо на отделение или можно у Вас?
- на отделение.
- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?
- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...
- это же телефон горячей линии...
- а точно. Тогда не помогу... :(

Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:
- алло.
- отделение № ?
- да.
- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?
- нет - такую сумму надо заказывать заранее.
- ОК - можно заказать на вторник?
- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.
- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!
- ну и что - сегодня заказ только на среду!
- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?
- попробуйте.
- с телефоном не поможете?
- да записывайте...

Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:
- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?
- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!
- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
- Спасибо.

Звонок опять в отделение:
- примите заказ на выдачу валюты на среду?
- да - ваши ФИО и сумма?
- такие-то.
- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.

3. Выдача.
Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.
Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.

Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:21

  Flamingo написав:Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:
1. Уведомление об окончании депо.
БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.
СТАЛО: Только смс.
2. Заказ валюты.
БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.
СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:
- заказывать надо?
- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.
- звонить надо на отделение или можно у Вас?
- на отделение.
- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?
- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...
- это же телефон горячей линии...
- а точно. Тогда не помогу... :(

Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:
- алло.
- отделение № ?
- да.
- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?
- нет - такую сумму надо заказывать заранее.
- ОК - можно заказать на вторник?
- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.
- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!
- ну и что - сегодня заказ только на среду!
- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?
- попробуйте.
- с телефоном не поможете?
- да записывайте...

Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:
- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?
- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!
- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
- Спасибо.

Звонок опять в отделение:
- примите заказ на выдачу валюты на среду?
- да - ваши ФИО и сумма?
- такие-то.
- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.

3. Выдача.
Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.
Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.

Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.

После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось :(
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:01

  Flamingo написав:Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:
1. Уведомление об окончании депо.
БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.
СТАЛО: Только смс.
2. Заказ валюты.
БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.
СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:
- заказывать надо?
- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.
- звонить надо на отделение или можно у Вас?
- на отделение.
- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?
- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...
- это же телефон горячей линии...
- а точно. Тогда не помогу... :(

Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:
- алло.
- отделение № ?
- да.
- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?
- нет - такую сумму надо заказывать заранее.
- ОК - можно заказать на вторник?
- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.
- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!
- ну и что - сегодня заказ только на среду!
- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?
- попробуйте.
- с телефоном не поможете?
- да записывайте...

Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:
- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?
- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!
- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
- Спасибо.

Звонок опять в отделение:
- примите заказ на выдачу валюты на среду?
- да - ваши ФИО и сумма?
- такие-то.
- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.

3. Выдача.
Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.
Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.

Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.
Вы такой нудный,описали бы что предзаказ самому за 3…дня и все,развели воды на 2…ведра.
никому не верю
sens
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