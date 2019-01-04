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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2171217221732174 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 762 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 187 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 204 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 762 Додано: Чет 03 січ, 2019 17:40 nik20100 написав: klug написав: nik20100 написав: № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕ



а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис № 5 ПУМБ В Г. ЗАПОРОЖЬЕа тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис

Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод. Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.

Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.

Ещё и сотрудники пробовали огрызаться) Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом.Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)



Пумб побил свой же рекорд. Хамство и не профессионализм было в встречено и во время 4го визита. В вопрос вмешалась начальник отделение и только под ее суровым напором кассир произвела необходимые операции и то со второй попытки. Пумб побил свой же рекорд. Хамство и не профессионализм было в встречено и во время 4го визита. В вопрос вмешалась начальник отделение и только под ее суровым напором кассир произвела необходимые операции и то со второй попытки. EasyPay - EasyTroubles

EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их. nik20100 Повідомлень: 1015 З нами з: 05.03.11 Подякував: 32 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 12:07 Как изменился ПУМБ

1. Уведомление об окончании депо.

БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.

СТАЛО: Только смс.

2. Заказ валюты.

БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.

СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:

- заказывать надо?

- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.

- звонить надо на отделение или можно у Вас?

- на отделение.

- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?

- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...

- это же телефон горячей линии...

- а точно. Тогда не помогу...



Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:

- алло.

- отделение № ?

- да.

- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?

- нет - такую сумму надо заказывать заранее.

- ОК - можно заказать на вторник?

- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.

- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!

- ну и что - сегодня заказ только на среду!

- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?

- попробуйте.

- с телефоном не поможете?

- да записывайте...



Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:

- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?

- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!

- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...

- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...

- Спасибо.



Звонок опять в отделение:

- примите заказ на выдачу валюты на среду?

- да - ваши ФИО и сумма?

- такие-то.

- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.



3. Выдача.

Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.

Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.



Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу. Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:1. Уведомление об окончании депо.БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.СТАЛО: Только смс.2. Заказ валюты.БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:- заказывать надо?- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.- звонить надо на отделение или можно у Вас?- на отделение.- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...- это же телефон горячей линии...- а точно. Тогда не помогу...Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:- алло.- отделение № ?- да.- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?- нет - такую сумму надо заказывать заранее.- ОК - можно заказать на вторник?- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!- ну и что - сегодня заказ только на среду!- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?- попробуйте.- с телефоном не поможете?- да записывайте...Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...- Спасибо.Звонок опять в отделение:- примите заказ на выдачу валюты на среду?- да - ваши ФИО и сумма?- такие-то.- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.3. Выдача.Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу. Flamingo

Повідомлень: 1265 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 13:21 Flamingo написав: Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:

1. Уведомление об окончании депо.

БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.

СТАЛО: Только смс.

2. Заказ валюты.

БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.

СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:

- заказывать надо?

- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.

- звонить надо на отделение или можно у Вас?

- на отделение.

- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?

- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...

- это же телефон горячей линии...

- а точно. Тогда не помогу...



Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:

- алло.

- отделение № ?

- да.

- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?

- нет - такую сумму надо заказывать заранее.

- ОК - можно заказать на вторник?

- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.

- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!

- ну и что - сегодня заказ только на среду!

- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?

- попробуйте.

- с телефоном не поможете?

- да записывайте...



Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:

- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?

- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!

- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...

- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...

- Спасибо.



Звонок опять в отделение:

- примите заказ на выдачу валюты на среду?

- да - ваши ФИО и сумма?

- такие-то.

- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.



3. Выдача.

Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.

Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.



Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу. Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:1. Уведомление об окончании депо.БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.СТАЛО: Только смс.2. Заказ валюты.БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:- заказывать надо?- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.- звонить надо на отделение или можно у Вас?- на отделение.- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...- это же телефон горячей линии...- а точно. Тогда не помогу...Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:- алло.- отделение № ?- да.- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?- нет - такую сумму надо заказывать заранее.- ОК - можно заказать на вторник?- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!- ну и что - сегодня заказ только на среду!- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?- попробуйте.- с телефоном не поможете?- да записывайте...Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...- Спасибо.Звонок опять в отделение:- примите заказ на выдачу валюты на среду?- да - ваши ФИО и сумма?- такие-то.- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.3. Выдача.Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.

После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось Stringer Повідомлень: 8889 З нами з: 23.01.13 Подякував: 258 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 14:01 Flamingo написав: Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:

1. Уведомление об окончании депо.

БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.

СТАЛО: Только смс.

2. Заказ валюты.

БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.

СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:

- заказывать надо?

- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.

- звонить надо на отделение или можно у Вас?

- на отделение.

- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?

- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...

- это же телефон горячей линии...

- а точно. Тогда не помогу...



Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:

- алло.

- отделение № ?

- да.

- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?

- нет - такую сумму надо заказывать заранее.

- ОК - можно заказать на вторник?

- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.

- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!

- ну и что - сегодня заказ только на среду!

- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?

- попробуйте.

- с телефоном не поможете?

- да записывайте...



Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:

- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?

- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!

- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...

- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...

- Спасибо.



Звонок опять в отделение:

- примите заказ на выдачу валюты на среду?

- да - ваши ФИО и сумма?

- такие-то.

- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.



3. Выдача.

Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.

Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.



Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу. Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак:1. Уведомление об окончании депо.БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить.СТАЛО: Только смс.2. Заказ валюты.БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа.СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию:- заказывать надо?- ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть.- звонить надо на отделение или можно у Вас?- на отделение.- с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес?- да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800...- это же телефон горячей линии...- а точно. Тогда не помогу...Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит:- алло.- отделение № ?- да.- можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...?- нет - такую сумму надо заказывать заранее.- ОК - можно заказать на вторник?- нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду.- но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день!- ну и что - сегодня заказ только на среду!- а если закажу на центральное отделении там на вторник примут?- попробуйте.- с телефоном не поможете?- да записывайте...Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу:- можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то?- можно, подьезжайте приму у Вас заказ!- а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город...- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...- Спасибо.Звонок опять в отделение:- примите заказ на выдачу валюты на среду?- да - ваши ФИО и сумма?- такие-то.- приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.3. Выдача.Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил.Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу. Вы такой нудный,описали бы что предзаказ самому за 3…дня и все,развели воды на 2…ведра. Вы такой нудный,описали бы что предзаказ самому за 3…дня и все,развели воды на 2…ведра. никому не верю sens

Повідомлень: 11232 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 14:56 Re: ПУМБ . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.

У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебя .

Я через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как.

В общем, если по пунктам тоже, то

1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим.

Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов.

2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал.

3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин.

4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии В принципе, я его понимаю. Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебяЯ через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как.В общем, если по пунктам тоже, то1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим.Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов.2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал.3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин.4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии yuriyyerin

Повідомлень: 84 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 15:11 Re: ПУМБ yuriyyerin написав: В принципе, я его понимаю . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.

В принципе, я его понимаю. Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.

Так надо было сперва карту получить к депозиту бесплатно, а потом бесплатно снять. А снятие без карты было бесплатными только тогда, когда нбу операции по картам запрещало. Так надо было сперва карту получить к депозиту бесплатно, а потом бесплатно снять. А снятие без карты было бесплатными только тогда, когда нбу операции по картам запрещало. qwe_ua Повідомлень: 1528 З нами з: 16.03.10 Подякував: 197 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 15:17 qwe_ua написав: yuriyyerin написав: В принципе, я его понимаю . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.

В принципе, я его понимаю. Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.

Так надо было сперва карту получить к депозиту бесплатно, а потом бесплатно снять. А снятие без карты было бесплатными только тогда, когда нбу операции по картам запрещало. Так надо было сперва карту получить к депозиту бесплатно, а потом бесплатно снять. А снятие без карты было бесплатными только тогда, когда нбу операции по картам запрещало.



Это я в курсе. Согласен. Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню. Это я в курсе. Согласен. Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню. yuriyyerin

Повідомлень: 84 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 15:25 Stringer написав: После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось

Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.

Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.

Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением. Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.

Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! Son of Sun Повідомлень: 339 З нами з: 25.04.14 Подякував: 90 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 15:31 Re: ПУМБ yuriyyerin написав: ]

Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню.

А вот это очень странно хотя может у вас пакет какой-то особый. А вот это очень страннохотя может у вас пакет какой-то особый. qwe_ua Повідомлень: 1528 З нами з: 16.03.10 Подякував: 197 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 15:38 qwe_ua написав: yuriyyerin написав: ]

Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню.

А вот это очень странно хотя может у вас пакет какой-то особый. А вот это очень страннохотя может у вас пакет какой-то особый.



Вряд ли. Пока онлайн-банк не заблокирован, посмотрел только что: Депозитный USD. Вряд ли. Пока онлайн-банк не заблокирован, посмотрел только что: Депозитный USD. yuriyyerin

Повідомлень: 84 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2171217221732174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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