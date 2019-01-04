а тем временем цирк продолжился, в пн когда в кассе не оказалось наличности, сказали будет готово в среду. Сегодня потратив время на дорогу в банк и обратно отсидев в очереди в кассе узнаю "А мы только сегодня заказали" - отличный сервис
Наступного разу спробуйте взяти телефон каси, касира або зав. відділенням. ПУМБу не виправдовую, але потрібно шукати шляхи подолання перешкод.
Он найден, выходом из этого банка. Это рекорд при 3 обращених, в отдение, я три раза столкнулся с хамством и не профессионализмом. Ещё и сотрудники пробовали огрызаться)
Пумб побил свой же рекорд. Хамство и не профессионализм было в встречено и во время 4го визита. В вопрос вмешалась начальник отделение и только под ее суровым напором кассир произвела необходимые операции и то со второй попытки.
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Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак: 1. Уведомление об окончании депо. БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить. СТАЛО: Только смс. 2. Заказ валюты. БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа. СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию: - заказывать надо? - ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть. - звонить надо на отделение или можно у Вас? - на отделение. - с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес? - да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800... - это же телефон горячей линии... - а точно. Тогда не помогу...
Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит: - алло. - отделение № ? - да. - можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...? - нет - такую сумму надо заказывать заранее. - ОК - можно заказать на вторник? - нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду. - но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день! - ну и что - сегодня заказ только на среду! - а если закажу на центральное отделении там на вторник примут? - попробуйте. - с телефоном не поможете? - да записывайте...
Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу: - можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то? - можно, подьезжайте приму у Вас заказ! - а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город... - у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите... - Спасибо.
Звонок опять в отделение: - примите заказ на выдачу валюты на среду? - да - ваши ФИО и сумма? - такие-то. - приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.
3. Выдача. Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил. Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.
Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.
Flamingo написав:Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак: 1. Уведомление об окончании депо. БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить. СТАЛО: Только смс. 2. Заказ валюты. БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа. СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию: - заказывать надо? - ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть. - звонить надо на отделение или можно у Вас? - на отделение. - с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес? - да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800... - это же телефон горячей линии... - а точно. Тогда не помогу...
Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит: - алло. - отделение № ? - да. - можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...? - нет - такую сумму надо заказывать заранее. - ОК - можно заказать на вторник? - нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду. - но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день! - ну и что - сегодня заказ только на среду! - а если закажу на центральное отделении там на вторник примут? - попробуйте. - с телефоном не поможете? - да записывайте...
Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу: - можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то? - можно, подьезжайте приму у Вас заказ! - а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город... - у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите... - Спасибо.
Звонок опять в отделение: - примите заказ на выдачу валюты на среду? - да - ваши ФИО и сумма? - такие-то. - приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.
3. Выдача. Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил. Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.
Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.
После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось
Flamingo написав:Как клиент банка - я не могу похвастаться очень большим стажем. Так - чуть больше 5 лет из которых весь 2017й с банком не сотрудничал из-за того что ставки стали ну совсем не вкусные. Но вначале 2018 в силу определенных обстоятельств занес опять под фонд валюты на год. И вот сегодня получил опыт, позволяющий сравнить как изменились подходы в банке в 2019 году к депо-клиенту по сравнению с 2014-2016 годами. Итак: 1. Уведомление об окончании депо. БЫЛО: звонок за несколько дней с вопросом "что будете делать с вкладом?" + смс "ваш вклад заканчивается тогда-то посетите отделение или воспользуйтесь он-лайн приложением". Причем это было даже по небольшим вкладам типа USD 300-500. Если сообщал что будешь забирать вклад - уточняли, где его удобнее получить. СТАЛО: Только смс. 2. Заказ валюты. БЫЛО: в принципе не нужен - суммы до USD 6000 всегда были в моем небольшом отделении даже без предзаказа. СТАЛО: Сумма USD 5000+. Звоню на горячую линию: - заказывать надо? - ой повисите, я сейчас уточню. Ой наверное надо, в небольших отделениях такой суммы может не быть. - звонить надо на отделение или можно у Вас? - на отделение. - с телефоном не поможете, а то на сайте только адрес? - да помогу - вот тут в гугле есть - 0-800... - это же телефон горячей линии... - а точно. Тогда не помогу...
Нахожу старую визитку, в которой номер оказывается все еще правильным. Трубку долго не берут, но потом звучит: - алло. - отделение № ? - да. - можно сегодня получить вклад который закончился сегодня на сумму...? - нет - такую сумму надо заказывать заранее. - ОК - можно заказать на вторник? - нет - сегодня мы заказ на вторник не принимаем. Только на среду. - но сегодня же не смотря на субботу у вас официальный рабочий день! - ну и что - сегодня заказ только на среду! - а если закажу на центральное отделении там на вторник примут? - попробуйте. - с телефоном не поможете? - да записывайте...
Звонок на центральное отделение. Трубку берут почти сразу: - можно заказать валюту на вторник - сумма такая-то? - можно, подьезжайте приму у Вас заказ! - а по телефону? - сейчас ехать по снегопаду через весь город... - у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите... - Спасибо.
Звонок опять в отделение: - примите заказ на выдачу валюты на среду? - да - ваши ФИО и сумма? - такие-то. - приняла. Только приезжайте в среду во второй половине дня - у нас инкасация раньше не бывает.
3. Выдача. Было: картой чирк, паспортные данные переписали, в чеке расписался - сумму получил. Стало: надеюсь ничего не поменялось. Но как реально стало надеюсь узнаю уже в среду.
Выводы каждый сделать может сам. Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен. Я этого про ПУМБ к сожалению сказать не могу.
Вы такой нудный,описали бы что предзаказ самому за 3…дня и все,развели воды на 2…ведра.
В принципе, я его понимаю . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт. У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебя . Я через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как. В общем, если по пунктам тоже, то 1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим. Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов. 2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал. 3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин. 4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии
Stringer написав:После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось
Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие. Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п. Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.
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