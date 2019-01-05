|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:46
Flamingo написав:
Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен.
Наверное изменяет - я писал как не мог зайти в ПУМБ, а очень было надо.
И тоже была РАБОЧАЯ СУББОТА. 3 часа сидел в отделении и много чего наслушался порой лишнего и совершенно мне не нужного.
Зато второй раз Бог смиловался , попал на начинающую (пришла с другого банка) и все как по маслу. Для ПУМБа ВРЕМЯ И МЕСТО имеет огромное значение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2773
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:28
yuriyyerin написав:
3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета...
Как любил говорить один хороший вузовский преподаватель - "Они не обучаемы".
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7057
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:55
yuriyyerin написав: qwe_ua написав:
yuriyyerin написав:]
Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню.
А вот это очень странно
хотя может у вас пакет какой-то особый.
Вряд ли. Пока онлайн-банк не заблокирован, посмотрел только что: Депозитный USD.
Ну всё правильно. К нему наверное и карта есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:10
Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден
. Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.
-
yuriyyerin
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:29
Flamingo написав:
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
Шедевр! 10-ти мало, запрошує ще 11-го!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2869
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:43
Son of Sun написав: Stringer написав:
После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось
Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.
.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7037
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:02
yuriyyerin написав:
Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден
. Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.
Ну значит к евровым либо карт вобще не было, либо у них срок действия закончился. Поэтому Вам предложили, для получения, открыть текущий счёт или карту. Первый вроде 7 долларов в год (тут не уверен), вторая 15 грн в год.
Какие претензии к банку? Эти правила уже пару лет в ДБКО прописаны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|