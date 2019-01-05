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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:46

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен.


Наверное изменяет - я писал как не мог зайти в ПУМБ, а очень было надо.
И тоже была РАБОЧАЯ СУББОТА. 3 часа сидел в отделении и много чего наслушался порой лишнего и совершенно мне не нужного.
Зато второй раз Бог смиловался , попал на начинающую (пришла с другого банка) и все как по маслу. Для ПУМБа ВРЕМЯ И МЕСТО имеет огромное значение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:28

  yuriyyerin написав:3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета...

Как любил говорить один хороший вузовский преподаватель - "Они не обучаемы".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:55

  yuriyyerin написав:
  qwe_ua написав:
yuriyyerin написав:]
Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню.

А вот это очень странно :) хотя может у вас пакет какой-то особый.


Вряд ли. Пока онлайн-банк не заблокирован, посмотрел только что: Депозитный USD.


Ну всё правильно. К нему наверное и карта есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 21:10

Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден :) . Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:29

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...

Шедевр! 10-ти мало, запрошує ще 11-го!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:43

  Son of Sun написав:
  Stringer написав:После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось :(

Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.

.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет... :?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:02

  yuriyyerin написав:Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден :) . Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.

Ну значит к евровым либо карт вобще не было, либо у них срок действия закончился. Поэтому Вам предложили, для получения, открыть текущий счёт или карту. Первый вроде 7 долларов в год (тут не уверен), вторая 15 грн в год.
Какие претензии к банку? Эти правила уже пару лет в ДБКО прописаны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:58

  -VICTOR- написав:
  Son of Sun написав:Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.

.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет... :?

Я как раз и упомянул этот момент в качестве позитива.
А основного негатива в прошлом сообщении вы и не заметили: то, что банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным) и уже можно выставлять хоть 50% годовых, фонд (ваш карман) потом заплатит за этот пир.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:53

  Son of Sun написав:
  -VICTOR- написав:
  Son of Sun написав:Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.

.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет... :?

Я как раз и упомянул этот момент в качестве позитива.
А основного негатива в прошлом сообщении вы и не заметили: то, что банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным) и уже можно выставлять хоть 50% годовых, фонд (ваш карман) потом заплатит за этот пир.

Для этого и нужно было умелое руководство нбу, которое знает больше того единственного метода преодоления кризиса, который применяла гонтарева - ликвидации.
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
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