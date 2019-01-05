|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:46
Flamingo написав:
Но если мне не изменяет память в этой ветке кто-то писал что обслуживается здесь очень долго и всем доволен.
Наверное изменяет - я писал как не мог зайти в ПУМБ, а очень было надо.
И тоже была РАБОЧАЯ СУББОТА. 3 часа сидел в отделении и много чего наслушался порой лишнего и совершенно мне не нужного.
Зато второй раз Бог смиловался , попал на начинающую (пришла с другого банка) и все как по маслу. Для ПУМБа ВРЕМЯ И МЕСТО имеет огромное значение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2773
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:28
yuriyyerin написав:
3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета...
Как любил говорить один хороший вузовский преподаватель - "Они не обучаемы".
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7057
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:55
yuriyyerin написав: qwe_ua написав:
yuriyyerin написав:]
Но неделю назад сделал это без карты с долларовым депозитом. От того и накатал эту простыню.
А вот это очень странно
хотя может у вас пакет какой-то особый.
Вряд ли. Пока онлайн-банк не заблокирован, посмотрел только что: Депозитный USD.
Ну всё правильно. К нему наверное и карта есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:10
Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден
. Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.
-
yuriyyerin
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:29
Flamingo написав:
- у меня очередь стоит из 10 человек, хотите заказать - приезжайте, становитесь в очередь и закажите...
Шедевр! 10-ти мало, запрошує ще 11-го!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:43
Son of Sun написав: Stringer написав:
После того как гонтарева завалила в украине 90 банков, минимум двадцать из которых можно было спасти при умелом руководстве нбу, деваться стало некуда - максимальная сумма размещения в одном банке не превышающая 7000 у.е. вынуждает работать с тем, что осталось
Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.
.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7037
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:02
yuriyyerin написав:
Карты есть, пинкоды вспомнить проблема, потому что карты были выпущены много лет назад, а пинкод были в телефоне, который был украден
. Всё равно счёта надо было закрывать.
Как я написал выше с долларовым счётом это сделать получилось, а с евровым нет.
Ну значит к евровым либо карт вобще не было, либо у них срок действия закончился. Поэтому Вам предложили, для получения, открыть текущий счёт или карту. Первый вроде 7 долларов в год (тут не уверен), вторая 15 грн в год.
Какие претензии к банку? Эти правила уже пару лет в ДБКО прописаны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:58
-VICTOR- написав: Son of Sun написав:
Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.
.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет...
Я как раз и упомянул этот момент в качестве позитива.
А основного негатива в прошлом сообщении вы и не заметили: то, что банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным) и уже можно выставлять хоть 50% годовых, фонд (ваш карман) потом заплатит за этот пир.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:53
Son of Sun написав: -VICTOR- написав: Son of Sun написав:
Считаю, что можно и больше было бы закрыть (о чем и писал когда-то, что минимум 50% следует убрать с рынка), высасывали фонд и карманы клиентов кептивы и просто шлак, которые не имели никакого понимания работы банковской сферы. Да и сейчас есть такие.
Единственный плюс - давили на остальных какими-то плюшками, которые вводили и остальные, следуя трендам, улучшали сервис и т.п.
Сейчас набирают\держат сотрудников основываясь неясно на какие критерии, за редким исключением.
.вы вот написали...а выводы правильные я так вижу и не сделали...
..вот как раз с закрытием такого колличества ушудшилась кардинально конкурентная среда - вот и имеем что имеем... , еще позакрывать -оставшиеся будут вести себя как свиньи последние - вы не увидите ни предложений ни уровня обслуживания...а зачем ? ведь клиенту станет некуда идти , то и так сойдет...
Я как раз и упомянул этот момент в качестве позитива.
А основного негатива в прошлом сообщении вы и не заметили: то, что банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным) и уже можно выставлять хоть 50% годовых, фонд (ваш карман) потом заплатит за этот пир.
Для этого и нужно было умелое руководство нбу, которое знает больше того единственного метода преодоления кризиса, который применяла гонтарева - ликвидации.
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8893
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:18
Son of Sun написав:
банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным)
Так написать может только человек, который не имеет ни малейшего понятия как в НБУ зарегистрировать небольшие изменения в УФ, не говоря уже о первичной регистрации. При любой власти там руки выкручивали так, что будь УФ номинальным, его просто не зарегили бы никогда. То что внесенные деньги легко потом выводятся соглашусь, но вот формирование УФ в абсолютном большинстве банков было далеко не номинальным.
И по поводу "сняли отделение" тоже насмешили. Знаете сколько технических требований надо было до регистрации выполнить только по одному кассового узлу? А по ай-ти? А репутация и стаж руководства? Зарегить банк всегда было сложно. Почему даже иностранные банки предпочитали купить уже готовый банк, потому что регить с нуля - геморрой был неимоверный .
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|