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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2173217421752176 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 762 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 187 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 204 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 762 Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57 Re: ПУМБ Stringer написав: Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера

Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили. Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили. vitaliian

Повідомлень: 200 З нами з: 06.04.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 січ, 2019 13:38 vitaliian написав: Stringer написав: Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера

Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили. Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.

Это ложь и вражеская пропаганда!

Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.

Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?

Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.

В общем жонглировать словами многого умения не требует Это ложь и вражеская пропаганда!Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.В общем жонглировать словами многого умения не требует Stringer Повідомлень: 8893 З нами з: 23.01.13 Подякував: 258 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2173217421752176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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