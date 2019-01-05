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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2173217421752176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера

Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:38

  vitaliian написав:
  Stringer написав:Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера

Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.

Это ложь и вражеская пропаганда!
Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.
Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?
Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.
В общем жонглировать словами многого умения не требует
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:24

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге

Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.

Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:56

  vitaliian написав:
  Stringer написав:Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге

Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.

Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?

Так и произошло по вине бабы леры - многомиллиардные кредиты фонду грабування на выплаты из бюджета, отобранные, как вы пафосно подметили - у всей страны, в особенности у стариков с детьми :mrgreen: не у живагов, лагунов и бахматюков, а именно у детей и стариков, и с вашим одобрением
Ну и о первом вашем сомнительном тезисе, у собственника (государства) нет его денег, как вы метко высказались - это деньги всей страны, включая стариков и детей. А нбу не просто должен, а обязан выполнять свои функции, а не помогать разворовывать банки 8)
Stringer
 
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