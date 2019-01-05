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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57
Stringer написав:
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.
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vitaliian
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:38
vitaliian написав: Stringer написав:
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.
Это ложь и вражеская пропаганда!
Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.
Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?
Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.
В общем жонглировать словами многого умения не требует
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Stringer
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:24
Stringer написав:
Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге
Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.
Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны
, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?
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vitaliian
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:56
vitaliian написав: Stringer написав:
Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге
Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.
Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны
, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?
Так и произошло по вине бабы леры - многомиллиардные кредиты фонду грабування на выплаты из бюджета, отобранные, как вы пафосно подметили - у всей страны, в особенности у стариков с детьми
не у живагов, лагунов и бахматюков, а именно у детей и стариков, и с вашим одобрением
Ну и о первом вашем сомнительном тезисе, у собственника (государства) нет его денег, как вы метко высказались - это деньги всей страны, включая стариков и детей. А нбу не просто должен, а обязан выполнять свои функции, а не помогать разворовывать банки
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