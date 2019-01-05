Додано: Нед 06 січ, 2019 13:38

vitaliian написав: Stringer написав: Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера

Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили. Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.

Это ложь и вражеская пропаганда!Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.В общем жонглировать словами многого умения не требует