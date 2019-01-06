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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57
Stringer написав:
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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vitaliian
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:38
vitaliian написав: Stringer написав:
Представьте себе главрача больницы, который всех тяжелых больных вместо лечения отправляет в морг - таким руководителем и была баба лера
Если банк много лет убыточный, ему нужна капитализация превышающая его стоимость. Все равно что просить кредит 10 тыс долларов на ремонт старых жигулей. Кто бы дал? А если не вернут забирать взамен жигули? Большинство банков в 2014 были пустышки с вывеской. Банки с адекватной моделью бизнеса выжили.
Это ложь и вражеская пропаганда!
Юнисон, юнион стандарт, не говоря уже о вбр - закрыли по причине политической неблагонадежности собственников. Не продали, ни конфисковали, ни реорганизовали, а тупо умертвили. Диамант, Михайловский, да и ту же дельту - можно было бы спасти, если бы не совместные махинации руководства нбу с их собственниками... да и ещё минимум полтора десятка банков.
Мнголетубыточный был укрсоц и чо? Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге?
Закон о фгвл предполагал, что если у банка проблема, то нбу отстраняет собственников от руководства, и проблемный банк выводит из кризиса внешний управляющий. А что в итоге получилось? В проблемных банках сидели кураторы нбу, которые способствовали разворовыванию активов банков руководством или собственниками, потому что все знали, что если введут ва, то прийдет похоронная команда фонда грабування, где собрались мародеры - любители поживиться тухлятинкой, и банку грозит исключительно ликвидация.
В общем жонглировать словами многого умения не требует
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Stringer
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:24
Stringer написав:
Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге
Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.
Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны
, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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vitaliian
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:56
vitaliian написав: Stringer написав:
Капитализация превышающая стоимость нужна была укргазбанку, ощаду, привату и эксиму - почему они не в морге
Потому у собственника (государства) были деньги их капитализировать.
Любой банк можно спасти, но не всегда это должен делать НБУ. Потому что банк это деньги узкого круга лиц а НБУ - деньги всей страны
, включая стариков и детей. Вы действительно хотите чтобы старики с детьми спасали бизнесы Бахматюков, Лагунов, Жеваго и т.д.?
Так и произошло по вине бабы леры - многомиллиардные кредиты фонду грабування на выплаты из бюджета, отобранные, как вы пафосно подметили - у всей страны, в особенности у стариков с детьми
не у живагов, лагунов и бахматюков, а именно у детей и стариков, и с вашим одобрением
Ну и о первом вашем сомнительном тезисе, у собственника (государства) нет его денег, как вы метко высказались - это деньги всей страны, включая стариков и детей. А нбу не просто должен, а обязан выполнять свои функции, а не помогать разворовывать банки
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:26
Вспомнил, как положили Михайловский и Фидо - на ровном месте, просто взяли работающий банк и прихлопнули. И я уверен, что таких было не два и не три. Просто тупо убивали банки. Недавний пример - ВТБ.
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ishvara
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:40
ishvara написав:Вспомнил, как положили Михайловский и Фидо - на ровном месте, просто взяли работающий банк и прихлопнули. И я уверен, что таких было не два и не три. Просто тупо убивали банки. Недавний пример - ВТБ.
Все три были живые трупы
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:39
Flamingo написав: Son of Sun написав:
банки создавали из г..на и палок, сняли отделение, купили документы (наполнение УФ было номинальным)
Так написать может только человек, который не имеет ни малейшего понятия как в НБУ зарегистрировать небольшие изменения в УФ, не говоря уже о первичной регистрации. При любой власти там руки выкручивали так, что будь УФ номинальным, его просто не зарегили бы никогда. То что внесенные деньги легко потом выводятся соглашусь, но вот формирование УФ в абсолютном большинстве банков было далеко не номинальным.
И по поводу "сняли отделение" тоже насмешили. Знаете сколько технических требований надо было до регистрации выполнить только по одному кассового узлу? А по ай-ти? А репутация и стаж руководства? Зарегить банк всегда было сложно. Почему даже иностранные банки предпочитали купить уже готовый банк, потому что регить с нуля - геморрой был неимоверный .
Знаком с темой не только теоретически, о требованиях нормативов знаю. Кептивы, как правило, выводились на рынок иначе, соблюдая при этом все указанные формальности. Были банки, которые существовали до опр.времени только на бумаге, когда была необходимость в выходе на рынок, приводили в порядок все параметры и новый "Миха" уже ждал гостей. Все работало под мягким крылом ц. банка. Не утверждаю, что такой пусть проходили все банки, но такие были и пользовались популярностью в опр. кругах.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:45
ishvara написав:
Вспомнил, как положили Михайловский и Фидо - на ровном месте, просто взяли работающий банк и прихлопнули. И я уверен, что таких было не два и не три. Просто тупо убивали банки. Недавний пример - ВТБ.
Миха и Федя были отработанным материалом, их цель выполнена - напылесосили и схлопнулись, со всеми поделились и ушли через Meinl, оставив мусорные ЦБ как обеспечение.
Не надо питать иллюзии касательно таких банок, для них была уготована изначально своя бизнес-стратегия.
ВТБ - тоже как бы в таком виде и при таких услових был чемоданом без ручки для мамки. В любой стране есть политические риски, где-то они сильнее, где-то слабее.
Леру сменили вовремя, когда она сделала грязную работу (для которой нужны были железные яйца), и чтобы не оставлять негативное пятно на НБУ от проделанной работы, поменяли одно лицо на другое.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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