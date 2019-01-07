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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2174217521762177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:43

  yuriyyerin написав:В принципе, я его понимаю :) . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.
У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебя :).
Я через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как.
В общем, если по пунктам тоже, то
1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим.
Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов.
2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал.
3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин.
4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии :)



По процедуре кредитования, если клиенту вынесено предварительное одобрение в кредитовании, с ним назначается встреча - с датой и временем - такие клиенты "по записи".
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:30

Re: ПУМБ

Значит вы допускаете тот факт, что клиенты, которые "без записи" типа меня, которым надо снять деньги с депозита и закрыть счёт, могут ждать неопределённое количество времени и для вас - это в порядке нормы?
P.S. Если не ошибаюсь, когда-то давно у вас были сотрудники для работы исключительно с депозитами.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:00

Re: ПУМБ

  yuriyyerin написав:P.S. Если не ошибаюсь, когда-то давно у вас были сотрудники для работы исключительно с депозитами.

Депозиты вааще внеочереди!
Разве шо козырная Персона зайдет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26

Re: ПУМБ

  clientage написав:Разве шо козырная Персона зайдет

ага, под сопровождение скрипа зубов в очереди )) я обычно прошу менеджера провести к кассе
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:37

  Andey написав:
  clientage написав:Разве шо козырная Персона зайдет

ага, под сопровождение скрипа зубов в очереди )) я обычно прошу менеджера провести к кассе

Вы научитесь с улыбкой на лице прошмыгивать сразу у кабинку. Типа: пардон, пакет Персона, внеочереди и черной картой помашите :)
Вот тока кабинка может быть у кассы которая в данный момент не работает. Тогда действительно толкаться у кассы лучше с помощью менагера :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2174217521762177
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