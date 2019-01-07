yuriyyerin написав:

В принципе, я его понимаю. Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт.У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебяЯ через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как.В общем, если по пунктам тоже, то1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим.Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов.2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал.3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин.4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии