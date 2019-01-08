yuriyyerin написав:В принципе, я его понимаю . Сегодня я отмучался с ПУМБой окончательно, снимая 500 евро с депозита и закрывая привязанный к нему счёт. У меня "стаж" общения с банком более 10 лет. Тоже делал предзаказ, но через онлайн-чат. Через горячую линию сие невозможно. Простоял в очереди 1,5 часа и ещё час закрывали счёт. Стоял бы и больше, если бы просто не начал горячо возмущаться. Какая-то хрень появилась в банке под названием клиенты по записи. Ты стоишь, а люди проходят мимо тебя . Я через горячую линию узнавал, можно ли так записаться, чтобы, например,снять деньги и закрыть счёт? Нет, это какая-то странная масонская ложа. Банк вроде как звонит тебе сам. О как. В общем, если по пунктам тоже, то 1) сотрудники стали менее компетентными, имхо. Перед новым годом закрывал также с боем счёт в долларах и снимал USD, то снимали без комиссии. Сейчас та же операция, но с евро, либо около 150 гривен, либо открытие мгновенной карты за 15 гривен. Почему такое действие не понадобилось с долларом, но понадобилось с евро, сказать сотрудники не смогли, они не знают. Написал заявление. Посмотрим. Складывается впечатление, что ПУМБ обновляет тарифы по обслуживанию не для всех клиентов. 2) сделайте, наконец, запись ВСЕХ клиентов через горячую линию или через инет, ибо реально напрягает, когда ты ждёшь свою очередь, а перед тобой садятся клиенты, которых банк записал. 3) обучите сотрудников навыкам поведения в конфликтных ситуациях и базовым элементам этикета, потому что, прождав больше часа в очереди, очень сложно сохранять спокойствие, особенно когда перед тобой проходят т.н. клиенты по записи (см. п 2). Тон общения сотрудников базарный, это неприятно, особенно людям с чувствительными ушами. Общаются они с гигантским апломбом, без видимых на то причин. 4) от себя: свозите кто-то и.о. управляющего отделения 7 в Харькове (работала в эту субботу) в Италию. Девушка красивая, но очень нервная, очень переживает и пытается троллить, когда говоришь ей, что работаешь в Италии
По процедуре кредитования, если клиенту вынесено предварительное одобрение в кредитовании, с ним назначается встреча - с датой и временем - такие клиенты "по записи".
Ок, понял, вопросов нет. Но если вы решили стать кредитной организацией, тогда так и напишите на сайте, на заборе и т.п., что мы раздаём только кредитные карты и кредиты кэшом. Такие клиенты у нас в приоритете. Депозиты не принимаем! Валите на фиг с нашего корабля, нищеброды с маленьками депозитами. Тогда никто никому не будет совокуплять мозг, ни я вам, пытаясь забрать деньги, тем самым раздражая ваших сотрудников, ни вы мне, лишний раз напрягаясь из-за ваших организационных проколов в обслуживании клиентов.
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України;
2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України;
2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;
Я терминологию не собираюсь оспаривать . Речь шла о том, что если ПУМБ позиционирует себя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (sic!) как кредитная организация, то пусть так и пишут.
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України;
2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;
Я терминологию не собираюсь оспаривать . Речь шла о том, что если ПУМБ позиционирует себя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (sic!) как кредитная организация, то пусть так и пишут.
Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг и продуктов. По методике оформления кредитных продуктов, сотрудники коммуницируют в телефонном режиме и приглашают клиентов на встречу.