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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2176217721782179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:01

  vollena71 написав:
  Andey написав:Панове,
посоветуйте куда йоро можно пристоить на год под фонд (чуть больше 6К) под процент не ниже 4% ?
У пумбы вообще по евро печаль.

Без анализа надежности
Укргазбанк 5%
ТАС через ТАС2Ю, Монобанк 4%
РВС

Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя.
Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:06

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя.
Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.

Мега у меня только для гривны, там уже под фонд и уже нет места для евро.
А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:10

  clientage написав:ППС. А у Универсала шо? Там же еще +Бонус от Минфина

(3.75+0.25 за карту Монобанка)+0,25% если на монобанке<5т грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:11

  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)

есть планы по его продаже в скором времени
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:41

Re: ПУМБ

  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
после банка Украина крахов госбанков не было.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43

  vollena71 написав:
  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)

есть планы по его продаже в скором времени

продажа дело не быстрое, на ближайшие 12 мес там точно усё будет спокойно в плане надежности
Andey
 
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