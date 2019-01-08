Andey написав:Панове, посоветуйте куда йоро можно пристоить на год под фонд (чуть больше 6К) под процент не ниже 4% ? У пумбы вообще по евро печаль.
Без анализа надежности Укргазбанк 5% ТАС через ТАС2Ю, Монобанк 4% РВС
Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя. Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Flamingo написав:Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя. Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Мега у меня только для гривны, там уже под фонд и уже нет места для евро. А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)