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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2177217821792180>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:01

  vollena71 написав:
  Andey написав:Панове,
посоветуйте куда йоро можно пристоить на год под фонд (чуть больше 6К) под процент не ниже 4% ?
У пумбы вообще по евро печаль.

Без анализа надежности
Укргазбанк 5%
ТАС через ТАС2Ю, Монобанк 4%
РВС

Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя.
Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:06

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя.
Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.

Мега у меня только для гривны, там уже под фонд и уже нет места для евро.
А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:10

  clientage написав:ППС. А у Универсала шо? Там же еще +Бонус от Минфина

(3.75+0.25 за карту Монобанка)+0,25% если на монобанке<5т грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:11

  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)

есть планы по его продаже в скором времени
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:41

Re: ПУМБ

  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
после банка Украина крахов госбанков не было.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43

  vollena71 написав:
  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)

есть планы по его продаже в скором времени

продажа дело не быстрое, на ближайшие 12 мес там точно усё будет спокойно в плане надежности
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:18

  vitaliian написав:
  Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
после банка Украина крахов госбанков не было.

Да ладно,а КИЕВ http://www.bank.kiev.ua/index.php/ua/ :?:
Опубліковано: 26 червня 2015
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 61 «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»», 19.06.2015 було здійснено передачу активів та зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» на користь АТ «УКРГАЗБАНК», а саме активів за ціною 740,1 млн. грн. та зобов’язання балансовою вартістю 1 млрд 379,4 млн. грн.

Всі зобов'язання перед вкладниками неплатоспроможного банкув іноземній валюті передані приймаючому банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку (відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків»). Інші умови договорів, укладених із банком, залишились незмінними.

Для початку обслуговування у відділеннях АБ «УКРГАЗБАНК» та з метою уникнення черг клієнтам ПАТ «АКБ «КИЇВ» необхідно звернутися до контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» для реєстрації та перевірки інформації за телефоном: 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні), 044-494-46-50, або з мобільного - 358.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:40

Re: ПУМБ

  vitaliian написав:после банка Украина крахов госбанков не было.


Украина был АК АПБ и его положили по требованию МВФ.
На момент краха большая половина Дирекций банка вышла в +, но его все равно положили.
СудЫ и Казначейство раздерибанили здания и майно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:46

Re: ПУМБ

  Andey написав:продажа дело не быстрое, на ближайшие 12 мес там точно усё будет спокойно в плане надежности


я б не був таким певним
по плану Мінфіну в 2020 там має бути <50% держави або взагалі продаж

сторінка №16 звідси

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/IR
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:49

greenozon не все планы, даже смелые и полезные переживут выборы
пока железо горячо нужно ковать , потом не дадут. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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