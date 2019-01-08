Andey написав:Панове, посоветуйте куда йоро можно пристоить на год под фонд (чуть больше 6К) под процент не ниже 4% ? У пумбы вообще по евро печаль.
Без анализа надежности Укргазбанк 5% ТАС через ТАС2Ю, Монобанк 4% РВС
Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя. Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Flamingo написав:Есть еще Мега и Аккорд. НО это на любителя. Но с учетом потенциальных % и возможного колебания курса я лично по ойро открывал бы в отдельно взятой банке никак не "чуть больше", а исключительно "до 6К". Золотое правило "за буйки не заплывать" ведь никто не отменял.
Мега у меня только для гривны, там уже под фонд и уже нет места для евро. А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
Andey написав:А в державном укргазе самое оно, там не страшно даже чуток за буйки выплыть (как моем случае)
после банка Украина крахов госбанков не было.
Да ладно,а КИЕВ http://www.bank.kiev.ua/index.php/ua/ Опубліковано: 26 червня 2015 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 61 «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»», 19.06.2015 було здійснено передачу активів та зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» на користь АТ «УКРГАЗБАНК», а саме активів за ціною 740,1 млн. грн. та зобов’язання балансовою вартістю 1 млрд 379,4 млн. грн.
Всі зобов'язання перед вкладниками неплатоспроможного банкув іноземній валюті передані приймаючому банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку (відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків»). Інші умови договорів, укладених із банком, залишились незмінними.
Для початку обслуговування у відділеннях АБ «УКРГАЗБАНК» та з метою уникнення черг клієнтам ПАТ «АКБ «КИЇВ» необхідно звернутися до контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» для реєстрації та перевірки інформації за телефоном: 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні), 044-494-46-50, або з мобільного - 358.