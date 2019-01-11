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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:06
Re: ПУМБ
Может вы в байки переместитесь?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:11
Re: ПУМБ
Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30
Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо
Додано: Суб 12 січ, 2019 17:30
Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту?
Хочу занести немного грн.
Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо?
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