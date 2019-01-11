Додано: Суб 12 січ, 2019 18:28

larnic написав: Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту?

Хочу занести немного грн.

Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо? Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту?Хочу занести немного грн.Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо?

Карта под депо бесплатная - есть. По входу в банк на депо через и-нет-банкинг есть 2 способа:Способ №1. Если менеджер опытный. Когда придете к менеджеру так сразу все и расскажите, что Вы не клиент пумбы и хотите открыть депо через и-нет банк с депо карты. Он поможет все сделать за одним прием - открыть карту, внести на нее деньги, зарегиться в и-нет банкинге, открыть через него депо тут же через клиентский планшет, распечатать договор по депо.Способ №2. Если вдруг менеджер окажется неопытным (есть вероятность и этого) и не сможет провернуть все по способу №1. Откройте на минимальную сумму депо "Свободный", к нему положена депо карта и и-нет банкинг. Получаете карту, вносите деньги, регистрируетесь в и-нет банкинге, тут же на клиентском планшете открываете уже нужный депо на полную сумму, распечатывайте договор. Но в принципе способ №2 это уж на самый крайний случай. Обычно способ №1 работает.