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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2177217821792180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:06

Re: ПУМБ

Может вы в байки переместитесь? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:11

Re: ПУМБ

Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30

  Lazy написав:Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?



Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:30

Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту? :D
Хочу занести немного грн.
Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо?
larnic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:28

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту? :D
Хочу занести немного грн.
Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо?

Карта под депо бесплатная - есть. По входу в банк на депо через и-нет-банкинг есть 2 способа:
Способ №1. Если менеджер опытный. Когда придете к менеджеру так сразу все и расскажите, что Вы не клиент пумбы и хотите открыть депо через и-нет банк с депо карты. Он поможет все сделать за одним прием - открыть карту, внести на нее деньги, зарегиться в и-нет банкинге, открыть через него депо тут же через клиентский планшет, распечатать договор по депо.
Способ №2. Если вдруг менеджер окажется неопытным (есть вероятность и этого) и не сможет провернуть все по способу №1. Откройте на минимальную сумму депо "Свободный", к нему положена депо карта и и-нет банкинг. Получаете карту, вносите деньги, регистрируетесь в и-нет банкинге, тут же на клиентском планшете открываете уже нужный депо на полную сумму, распечатывайте договор. Но в принципе способ №2 это уж на самый крайний случай. Обычно способ №1 работает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:11

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Он поможет все сделать за одним прием - открыть карту, внести на нее деньги, зарегиться в и-нет банкинге, открыть через него депо тут же через клиентский планшет, распечатать договор по депо.


В ПУМБЕ узкое место идентификация клиента.
Больше всего времени идет на скан и втягивание в базу Ваших данных.
А в остальном Ув. Фламинго прав .
Старайтесь записаться на прием.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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