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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:06
Re: ПУМБ
Может вы в байки переместитесь?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:11
Re: ПУМБ
Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30
Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо
Додано: Суб 12 січ, 2019 17:30
Подскажите пожалуйста,как зайти в банк новому клиенту?
Хочу занести немного грн.
Карта под депо есть бесплатная? Что сделать,чтоб в ИБ попасть,и открывать там депо?
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:28
Карта под депо бесплатная - есть. По входу в банк на депо через и-нет-банкинг есть 2 способа:
Способ №1. Если менеджер опытный. Когда придете к менеджеру так сразу все и расскажите, что Вы не клиент пумбы и хотите открыть депо через и-нет банк с депо карты. Он поможет все сделать за одним прием - открыть карту, внести на нее деньги, зарегиться в и-нет банкинге, открыть через него депо тут же через клиентский планшет, распечатать договор по депо.
Способ №2. Если вдруг менеджер окажется неопытным (есть вероятность и этого) и не сможет провернуть все по способу №1. Откройте на минимальную сумму депо "Свободный", к нему положена депо карта и и-нет банкинг. Получаете карту, вносите деньги, регистрируетесь в и-нет банкинге, тут же на клиентском планшете открываете уже нужный депо на полную сумму, распечатывайте договор. Но в принципе способ №2 это уж на самый крайний случай. Обычно способ №1 работает.
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:11
Re: ПУМБ
В ПУМБЕ узкое место идентификация клиента.
Больше всего времени идет на скан и втягивание в базу Ваших данных.
А в остальном Ув. Фламинго прав .
Старайтесь записаться на прием.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27
Re: ПУМБ
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:42
У Пумбы тарифы по картам идут гамузом в одном файле.
Смотреть на стр.5
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