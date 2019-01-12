Додано: Нед 13 січ, 2019 00:07

Способ (где тут символ номера на андрюхе?) 1 лучше ещё и тем, что под него можно заранее на бонус от Минфина записаться, который по способу 2 могут и не заплатить. Поэтому рекомендую начать с бонуса от Минфина, а потом искать менагера, который уже освоил способ 1.