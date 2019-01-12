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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2178217921802181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56

Бонус за открытие Свободного Минфин не даёт, но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо. Поэтому заходить в ПУМБ выгоднее по акции от Минфина на срочный депо, а потом уже и Свободный можно...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:59

Re: ПУМБ

  kreuz написав:но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо.

овва, звідки таке обмеження, колего?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08

Re: ПУМБ

Із правил Мінфіну:

"В акции не участвуют депозиты
Менее 30 000 гривен
Срок менее 3 месяца
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Клиентов, у которых есть действующий вклад


ага, такі умови я бачив
але це значить будь -який діючий вклад, а нелише названий вами?.. чи я щось не розумію
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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  #<1 ... 2178217921802181
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