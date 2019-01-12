Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56

Бонус за открытие Свободного Минфин не даёт, но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо. Поэтому заходить в ПУМБ выгоднее по акции от Минфина на срочный депо, а потом уже и Свободный можно...