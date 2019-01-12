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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56
Бонус за открытие Свободного Минфин не даёт, но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо. Поэтому заходить в ПУМБ выгоднее по акции от Минфина на срочный депо, а потом уже и Свободный можно...
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:59
Re: ПУМБ
овва, звідки таке обмеження, колего?
+50грн !
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08
Re: ПУМБ
Із правил Мінфіну:
"В акции не участвуют депозиты
Менее 30 000 гривен
Срок менее 3 месяца
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11
Re: ПУМБ
ага, такі умови я бачив
але це значить будь -який діючий вклад, а нелише названий вами?.. чи я щось не розумію
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:41
Вы довольно своеобразно трактуете эти правила. Главное чтобы не было депо на момент подачи заявки. После подачи заявки вы можете открыть несколько вкладов в течении следующих 30 дней и все они будут попадать под бонусную программу, главное чтобы их сумма превышала минимум. В данном случае, открытый свободный просто не попадёт под бонус. А открыт он будет тем же днем, что и срочный, поэтому нет оснований не платить бонус по срочному. Я при аналогичных условиях в другом банке в течении месяца открывал 3 разных вклада в три разных дня в двух разных валютах и получил от финанс.юа бонус по всем 3-м депо. По телефону тогда уточнял - можно ли так? Ведь при открытии второго вклада у меня уже как бы будет вклад в этом банке. Мне ответили что главное чтобы не было вклада на момент подачи заявки и я могу хоть каждый день после этого открывать вклады 30 дней подряд - при превышении минимальной суммы по каждому из вкладов - выплата бонуса будет проведена по всем 30-ти
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:27
Re: ПУМБ
В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:57
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