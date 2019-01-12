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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2178217921802181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56

Бонус за открытие Свободного Минфин не даёт, но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо. Поэтому заходить в ПУМБ выгоднее по акции от Минфина на срочный депо, а потом уже и Свободный можно...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:59

Re: ПУМБ

  kreuz написав:но наличие этого депо не позволяет получить бонус за срочный депо.

овва, звідки таке обмеження, колего?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08

Re: ПУМБ

Із правил Мінфіну:

"В акции не участвуют депозиты
Менее 30 000 гривен
Срок менее 3 месяца
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Клиентов, у которых есть действующий вклад


ага, такі умови я бачив
але це значить будь -який діючий вклад, а нелише названий вами?.. чи я щось не розумію
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:41

  kreuz написав:Із правил Мінфіну:

"В акции не участвуют депозиты
Менее 30 000 гривен
Срок менее 3 месяца
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"

Вы довольно своеобразно трактуете эти правила. Главное чтобы не было депо на момент подачи заявки. После подачи заявки вы можете открыть несколько вкладов в течении следующих 30 дней и все они будут попадать под бонусную программу, главное чтобы их сумма превышала минимум. В данном случае, открытый свободный просто не попадёт под бонус. А открыт он будет тем же днем, что и срочный, поэтому нет оснований не платить бонус по срочному. Я при аналогичных условиях в другом банке в течении месяца открывал 3 разных вклада в три разных дня в двух разных валютах и получил от финанс.юа бонус по всем 3-м депо. По телефону тогда уточнял - можно ли так? Ведь при открытии второго вклада у меня уже как бы будет вклад в этом банке. Мне ответили что главное чтобы не было вклада на момент подачи заявки и я могу хоть каждый день после этого открывать вклады 30 дней подряд - при превышении минимальной суммы по каждому из вкладов - выплата бонуса будет проведена по всем 30-ти
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:27

Re: ПУМБ

В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:57

  tarasum написав:В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?

Вам обязательно прямое пополнение? Транзит через моню - не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:44

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Із правил Мінфіну:

"В акции не участвуют депозиты
Менее 30 000 гривен
Срок менее 3 месяца
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"

Вы довольно своеобразно трактуете эти правила. Главное чтобы не было депо на момент подачи заявки. После подачи заявки вы можете открыть несколько вкладов в течении следующих 30 дней и все они будут попадать под бонусную программу, главное чтобы их сумма превышала минимум. В данном случае, открытый свободный просто не попадёт под бонус. А открыт он будет тем же днем, что и срочный, поэтому нет оснований не платить бонус по срочному. Я при аналогичных условиях в другом банке в течении месяца открывал 3 разных вклада в три разных дня в двух разных валютах и получил от финанс.юа бонус по всем 3-м депо. По телефону тогда уточнял - можно ли так? Ведь при открытии второго вклада у меня уже как бы будет вклад в этом банке. Мне ответили что главное чтобы не было вклада на момент подачи заявки и я могу хоть каждый день после этого открывать вклады 30 дней подряд - при превышении минимальной суммы по каждому из вкладов - выплата бонуса будет проведена по всем 30-ти

Согласен, что сперва заявка на Минфине, а потом депозит(-ы). Имел ввиду, что наличие Свободного депо на момент заявки будет препятствием для бонуса по следующему срочному депо.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:50

  Flamingo написав:
  tarasum написав:В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?

Вам обязательно прямое пополнение? Транзит через моню - не?

Очень удобно Моню в айбоксе пополнить бесплатно до 14 999 грн, а потом до 20:00 перекинуть на ПУМБ для пополнения депо сегодняшним днём. Что можно сделать через аппликуху любого из этих банков.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:06

  Flamingo написав:
  tarasum написав:В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?

Вам обязательно прямое пополнение? Транзит через моню - не?

Хочеться напряму без моно,бо моно може бути в мінусі. В терміналі City24 показувало без комісії на пумб,а потім вилізла звідкісь комісія
tarasum
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