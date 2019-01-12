Додано: Нед 13 січ, 2019 14:41

kreuz написав: Із правил Мінфіну:



"В акции не участвуют депозиты

Менее 30 000 гривен

Срок менее 3 месяца

Открытые до подачи заявки

При указании недостоверных данных

Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" Із правил Мінфіну:"В акции не участвуют депозитыМенее 30 000 гривенСрок менее 3 месяцаОткрытые до подачи заявкиПри указании недостоверных данныхКлиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"

Вы довольно своеобразно трактуете эти правила. Главное чтобы не было депо на момент подачи заявки. После подачи заявки вы можете открыть несколько вкладов в течении следующих 30 дней и все они будут попадать под бонусную программу, главное чтобы их сумма превышала минимум. В данном случае, открытый свободный просто не попадёт под бонус. А открыт он будет тем же днем, что и срочный, поэтому нет оснований не платить бонус по срочному. Я при аналогичных условиях в другом банке в течении месяца открывал 3 разных вклада в три разных дня в двух разных валютах и получил от финанс.юа бонус по всем 3-м депо. По телефону тогда уточнял - можно ли так? Ведь при открытии второго вклада у меня уже как бы будет вклад в этом банке. Мне ответили что главное чтобы не было вклада на момент подачи заявки и я могу хоть каждый день после этого открывать вклады 30 дней подряд - при превышении минимальной суммы по каждому из вкладов - выплата бонуса будет проведена по всем 30-ти