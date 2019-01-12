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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2179218021812182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:46

Re: ПУМБ

  tarasum написав:В яких терміналах(типу айбокс чи ізіпей) можна поповнити картку пумб з мінімальною комісією або взагалі без неї?


только схема - пополняем карту Привата или А-шки ,
потом через Пумб ИБ бесплатное р2р на карту Пумба
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:55

Re: ПУМБ

И шо Приват или А-банк не возьмут 0.5% за выход по П2П ?
lel
 
Повідомлень: 1923
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:59

Re: ПУМБ

  lel написав:И шо Приват или А-банк не возьмут 0.5% за выход по П2П ?


с 5-ти банков перекидал остатки которые нереально снять в банкомате .
ни один не взял , Пумб "пылесосит" по р2р. Акция.
Кто был в Пумб - о ней знает.
кстати - пополнить мобилку в Пумбе - о комисса (Приват гребет 2 грн, Ашка-1).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2795
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:12

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Пумб "пылесосит" по р2р. Акция.

ПУМБ може и пылесосит, но Приват берет СВОЮ комисс за исходящий р2р
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:12

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Пумб "пылесосит" по р2р. Акция.

ПУМБ може и пылесосит, но Приват берет СВОЮ комисс за исходящий р2р
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
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  #<1 ... 2179218021812182
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