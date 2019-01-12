только схема - пополняем карту Привата или А-шки ,
потом через Пумб ИБ бесплатное р2р на карту Пумба
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:46
Re: ПУМБ
только схема - пополняем карту Привата или А-шки ,
потом через Пумб ИБ бесплатное р2р на карту Пумба
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:55
Re: ПУМБ
И шо Приват или А-банк не возьмут 0.5% за выход по П2П ?
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:59
Re: ПУМБ
с 5-ти банков перекидал остатки которые нереально снять в банкомате .
ни один не взял , Пумб "пылесосит" по р2р. Акция.
Кто был в Пумб - о ней знает.
кстати - пополнить мобилку в Пумбе - о комисса (Приват гребет 2 грн, Ашка-1).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:12
Re: ПУМБ
ПУМБ може и пылесосит, но Приват берет СВОЮ комисс за исходящий р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:12
Re: ПУМБ
ПУМБ може и пылесосит, но Приват берет СВОЮ комисс за исходящий р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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