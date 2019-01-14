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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56
protefiks1959 написав:PUMB
Интересно, а, просто наличие картсчета в банке - это тоже вклад? - Который препятствует получению этого бонуса?
Это не вклад, не препятствует
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