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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2180218121822183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 762
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56

  protefiks1959 написав:PUMB Интересно, а, просто наличие картсчета в банке - это тоже вклад? - Который препятствует получению этого бонуса?


Это не вклад, не препятствует
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:57

В пумб онлайн p2p глючит. Запрашивает реквизиты карты, потом сумму, потом пароль и так по кругу. На другой банк с той же карты заходит.
g2v
 
Повідомлень: 44
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 2180218121822183
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