Это не вклад, не препятствует
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:57
В пумб онлайн p2p глючит. Запрашивает реквизиты карты, потом сумму, потом пароль и так по кругу. На другой банк с той же карты заходит.
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