Это не вклад, не препятствует
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:57
В пумб онлайн p2p глючит. Запрашивает реквизиты карты, потом сумму, потом пароль и так по кругу. На другой банк с той же карты заходит.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:47
Т.е. Вы тупо раскрываете сайту Минфин, банковские данные? Нарушая 10 главу закона
В законе чётко указано, что такую информацию, сторонним организациям, банки могут давать
Всё.
Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали.
На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин?
Как бы нарушение закона. Нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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