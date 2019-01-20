Т.е. Вы тупо раскрываете сайту Минфин, банковские данные? Нарушая 10 главу закона "О банках и банковской деятельности"? В законе чётко указано, что такую информацию, сторонним организациям, банки могут давать
По письменному разрешению владельца такой информации, по письменному требованию суда или по решению суда,органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени, органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения или валютного контроля относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
Всё. Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали. На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин? Как бы нарушение закона. Нет?