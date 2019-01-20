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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2181218221832184>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 763
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:56

  protefiks1959 написав:PUMB Интересно, а, просто наличие картсчета в банке - это тоже вклад? - Который препятствует получению этого бонуса?


Это не вклад, не препятствует
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:57

В пумб онлайн p2p глючит. Запрашивает реквизиты карты, потом сумму, потом пароль и так по кругу. На другой банк с той же карты заходит.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:47

  PUMB написав:
Согласен, что сперва заявка на Минфине, а потом депозит(-ы). Имел ввиду, что наличие Свободного депо на момент заявки будет препятствием для бонуса по следующему срочному депо.


Верно, так как:
В акции не участвуют депозиты Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/pumb_dohodnyy_uah/?mpl=co_nm&mpr=compare&mcr=productsdb_301018


Т.е. Вы тупо раскрываете сайту Минфин, банковские данные? Нарушая 10 главу закона "О банках и банковской деятельности"?
В законе чётко указано, что такую информацию, сторонним организациям, банки могут давать
По письменному разрешению владельца такой информации, по письменному требованию суда или по решению суда,органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени, органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения или валютного контроля относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.

Всё.
Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали.
На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин?
Как бы нарушение закона. Нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:11

Re: ПУМБ

  Фантом написав:Всё.
Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали.
На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин?
Как бы нарушение закона. Нет?


Там сотрудничество. ПУМБ так же как и Универсал видит, подавалась ли заявка на Минфин.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:57

Re: ПУМБ

Коллеги, напомните, пожалуйста, какой лимит на снятие денег с депозитной карты ПУМБа чужим р2р?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:00

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:57

очередное зимнее обострении у финмона пумбы ...

получили предупреждение от нбу за нарушения по финмону - и давай разводить показуху ... это ж вам не роттердам+ - там все нормально ... а рядовые свини всегда удобнее

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:10

Шо, апять?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:20

  guntherhouse777 написав:Шо, апять?)


да :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:01

Ви ж, ніби, того разу на завжди розійшлися, ні?
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