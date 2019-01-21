как розишлыся так и сошлыся )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21
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Додано: Вів 22 січ, 2019 06:15
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Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.
У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:59
Коли вішають 9-ки за нещасні 150-175к в місяць, це маразм. За такі суми навіть параноїдальний фінмон Скунца при наявності документів тихо відклеюється... Тому Анна Горбенко рулить Ну нічого, ЮВТ за 70+ днів прийде, Рижику яйки за Роттердам+ швидко прикрутить
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:31
Re: ПУМБ
Та этим говнюкам хоть шо пиши и прикладывай-все бесполезно. Получишь триллионы долга.
Проще идти и закрывать сразу, как только перепуганные куры позвонили.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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