Додано: Вів 22 січ, 2019 06:15

IMPRINTER



Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.

У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»