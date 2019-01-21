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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21
klug написав:
Ви ж, ніби, того разу на завжди розійшлися, ні?
как розишлыся так и сошлыся )
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Додано: Вів 22 січ, 2019 06:15
IMPRINTER
Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.
У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Вів 22 січ, 2019 13:59
VLADPn написав:IMPRINTER
Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.
У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
Коли вішають 9-ки за нещасні 150-175к в місяць, це маразм. За такі суми навіть параноїдальний фінмон Скунца при наявності документів тихо відклеюється... Тому Анна Горбенко рулить
Ну нічого, ЮВТ за 70+ днів прийде, Рижику яйки за Роттердам+ швидко прикрутить
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:31
Та этим говнюкам хоть шо пиши и прикладывай-все бесполезно. Получишь триллионы долга.
Проще идти и закрывать сразу, как только перепуганные куры позвонили.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:02
IMPRINTER
За что на этот раз если не секрет?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:23
PUMB написав: Lazy написав:
Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?
Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо
Как обстоят дела с проверкой?
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Lazy
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:40
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав:
Шо, апять?)
да
IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой
Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол.
А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря
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yuriyyerin
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:49
yuriyyerin написав: IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав:
Шо, апять?)
да
IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой
Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол.
А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря
Вперше закриваєте рахунок у банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:51
Нi, не вперше
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