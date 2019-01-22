Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим. У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим. У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
Коли вішають 9-ки за нещасні 150-175к в місяць, це маразм. За такі суми навіть параноїдальний фінмон Скунца при наявності документів тихо відклеюється... Тому Анна Горбенко рулить Ну нічого, ЮВТ за 70+ днів прийде, Рижику яйки за Роттердам+ швидко прикрутить
Lazy написав:Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?
Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо
IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол. А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря
IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол. А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря
yuriyyerin Здравствуйте. Согласно ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ https://bit.ly/2R4SqTb :
1.1.17. При ініціюванні закриття Карткового рахунку, Клієнт зобов’язаний повернути до Банку усі Картки, випущені до цього Карткового рахунку. Клієнт зобов’язаний закрити Картковий рахунок у разі припинення дії Картки та у разі відмови Банку у Перевипуску Картки з додержанням порядку, передбаченого цим пунктом Договору. Закриття Карткового рахунку здійснюється з урахуванням необхідності додержання правил МПС, в тому числі забезпечення здійснення остаточних операцій