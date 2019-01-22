RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2181218221832184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21

  klug написав:Ви ж, ніби, того разу на завжди розійшлися, ні?


как розишлыся так и сошлыся )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35590
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 06:15

IMPRINTER

Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.
У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 04.02.12
Подякував: 192 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:59

  VLADPn написав:IMPRINTER

Ну вы ж опять за старое взялись. Они видят этот человек неисправим.
У меня были девятки но пропали как написал заяву на закрытие карточного счета (не вынуждали но дали понять). Но до сих пор в ИБ светятся активной карта . Я не пользуюсь.


Коли вішають 9-ки за нещасні 150-175к в місяць, це маразм. За такі суми навіть параноїдальний фінмон Скунца при наявності документів тихо відклеюється... Тому Анна Горбенко рулить :mrgreen: Ну нічого, ЮВТ за 70+ днів прийде, Рижику яйки за Роттердам+ швидко прикрутить :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:31

Re: ПУМБ

Та этим говнюкам хоть шо пиши и прикладывай-все бесполезно. Получишь триллионы долга.
Проще идти и закрывать сразу, как только перепуганные куры позвонили.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 05.04.11
Подякував: 698 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:02

IMPRINTER За что на этот раз если не секрет? :)
Andey
 
Повідомлень: 846
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:23

  PUMB написав:
  Lazy написав:Забавные ребята в ПУМБ, позвонили и сказали "вы у нас ячейку по акции арендуете, мы ошиблись на несколько месяцев при расчетах так что вы либо доплатите либо срок урежем". Это они с любым договором так легко переобуваются на лету?



Здравствуйте, укажите, пожалуйста в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, номер телефона на который Вам звонили - проверим. Спасибо


Как обстоят дела с проверкой? :)
Lazy
 
Повідомлень: 136
З нами з: 14.12.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:40

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:Шо, апять?)


да :mrgreen:


IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой :) Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол.
А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря :lol:
yuriyyerin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 09.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:49

  yuriyyerin написав:
  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:Шо, апять?)


да :mrgreen:


IMPRINTER, благодаря Вам решил проверить статус своих трёх счетов, два из которых закрыл перед НГ и один почти сразу после. Оказывается, не так просто расстаться с ПУМБой :) Несмотря на документы о закрытии счёта на руках, счета, как я выяснил через онлайн-чат, не закрыты до сих пор. Точнее так, они закрываются, кажется, в течение 40 дней, но у ПУМБы нет информации об этом. Чат-поддержа подтверждает. Просто мегалол.
А, и ещё насчитали 20 гривен абонплаты 19 января за пользование гривневым счётом, который был закрыт 26 декабря :lol:

Вперше закриваєте рахунок у банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 18.08.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:51

Нi, не вперше
yuriyyerin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 09.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:00

yuriyyerin
Здравствуйте. Согласно ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ https://bit.ly/2R4SqTb :


1.1.17. При ініціюванні закриття Карткового рахунку, Клієнт зобов’язаний повернути до Банку усі Картки, випущені до цього
Карткового рахунку. Клієнт зобов’язаний закрити Картковий рахунок у разі припинення дії Картки та у разі відмови
Банку у Перевипуску Картки з додержанням порядку, передбаченого цим пунктом Договору. Закриття Карткового
рахунку здійснюється з урахуванням необхідності додержання правил МПС, в тому числі забезпечення здійснення
остаточних операцій
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2181218221832184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Kevin, ramaz, Искатель і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.